États-Unis : un New-Yorkais inculpé pour agressions antisémites lors de manifestations pro-israéliennes

Un résident de New York âgé de 20 ans, Tarek Bazrouk, a été inculpé pour crimes haineux à caractère antisémite après avoir agressé des Juifs lors de trois incidents distincts pendant des manifestations liées à la guerre à Gaza. Selon l'acte d'accusation déposé aujourd'hui devant le tribunal du sud de Manhattan, les agressions ont été commises par Bazrouk entre avril 2024 et janvier dernier. Dans chaque cas, les victimes ont été identifiées comme des Juifs participant à des manifestations pro-israéliennes — ils portaient des kippas, brandissaient des drapeaux israéliens et chantaient des chants juifs. Le procureur fédéral de New York, Jay Clayton, a déclaré que malgré des arrestations répétées, Bazrouk est rapidement revenu à ses comportements violents envers les Juifs. Selon lui, ces actes constituent une atteinte aux droits fondamentaux et une tentative d'instiller la peur dans toute une communauté.