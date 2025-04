LIVE BLOG | Tsahal élimine le bras droit du commandant de la brigade de Gaza du Hamas

Tsahal élimine le bras droit du commandant de la brigade de Gaza du Hamas

Il y a quelques jours, lors d'une opération conjointe de Tsahal et des services de sécurité intérieure du Shin Bet, dans le centre de la bande de Gaza, Tsahal a frappé et éliminé Mahmoud Ibrahim Hassan Abu Hisirah, un terroriste du Hamas de la brigade de Gaza. Ces dernières années, Abu Hisirah a été l'assistant personnel et le bras droit d'Izz al-Din Haddad, haut responsable du Hamas et commandant de la brigade de Gaza. Il a joué ce rôle tout au long de la guerre et pendant les préparatifs du massacre du 7 octobre. Le terroriste Nukhba avait participé à l'infiltration en Israël le 28 juillet 2014, pendant l'opération "Bordure protectrice" lors de laquelle, des terroristes de Nukhba avaient pénétré le territoire israélien via un tunnel terroriste en direction d'un poste de garde dans la région de Nahal Oz. Lors de l'attaque, cinq soldats de Tsahal avaient été tués: le sergent Daniel Kedmi, le sergent Barkai Ishai Shor, le sergent Erez Sagi, le sergent Dor Deri et le sergent Nadav Raymond. Un sixième avait été blessé.