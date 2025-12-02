LIVE BLOG | Judée-Samarie : deux soldats blessés dans un attentat à l'arme blanche près d'Ateret, le terroriste neutralisé
Gaza nord : le Hamas et le Jihad islamique reprennent les recherches pour retrouver le corps d'un otage à Beit Lahiya
"La branche armée du Hamas et le Jihad islamique reprennent les recherches pour retrouver le corps d'un otage à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaz", ont déclaré les brigades al-Qassam (branche armée du Hamas) dans un communiqué officiel.
Les forces israéliennes bouclent les villages de la région de Beit Rima, d'où est originaire le terroriste
En réponse à l'attentat les forces de sécurité israéliennes ont décidé d'imposer le bouclage des villages de la région de Beit Rima.
Deux soldats ont été légèrement blessés lorsqu'ils se sont rendus à Ateret, dans la région de Binyamin, après avoir reçu un appel signalant la présence d'un suspect près de la clôture de la localité. Le système de défense de l'implantation et un civil qui passait par là ont identifié le terroriste et ont alerté les parachutistes. Lorsque les soldats ont tenté de contrôler le suspect, celui-ci a sorti un objet tranchant et a commencé à les poignarder. Les soldats ont riposté en tirant et ont abattu le terroriste. Le terroriste était âgé de 18 ans et venait de Beit Rima.
Source sécuritaire : "Nous constatons une augmentation des attentats terroristes, principalement perpétrés par des loups solitaires"
"Nous constatons clairement une augmentation des attentats terroristes, principalement perpétrés par des loups solitaires, inspirés par le modèle des imitateurs", a indiqué une source sécuritaire.
"Il y a peu, suite à un signalement concernant un suspect près de la localité d'Ateret, dans la brigade de Binyamin (Judée-Samarie), les forces de l'armée israélienne se sont rendues sur place. Alors qu'ils contrôlaient le suspect, celui-ci a commencé à poignarder les soldats, qui ont riposté en tirant sur lui le neutralisant", a fait savoir Tsahal. "Les détails sont en cours de vérification et des forces supplémentaires se sont rendues sur place".
Judée-Samarie : opérations de Tsahal signalées dans plusieurs localités palestiniennes
Les médias palestiniens ont rapporté pendant la nuit que les forces de l'armée israélienne avaient mené des raids à Hébron, à Halhul au nord de la ville d'Hébron et à l'ouest de la ville de Naplouse.
Gaza sud : intenses bombardement aériens israéliens signalés à Rafah
Les Palestiniens signalent que des avions de combat israéliens bombardent intensément la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
"Le Magen David Adom a reçu un appel signalant que deux jeunes avaient été agressés sur la route 465 près d'Ateret", ont indiqué les services de secours. "Les ambulanciers et paramédicaux du Magen David Adom prodiguent des soins médicaux sur place à deux jeunes hommes d'une vingtaine d'années qui sont dans un état léger".
Tsahal élimine le terroriste qui a blessé une soldate hier avec sa voiture près de Hébron
"Après l'attentat perpétré hier soir au carrefour Yehuda au cours duquel un terroriste a foncé avec son véhicule sur les forces de l'armée israélienne, blessant une soldate avant de prendre la fuite, les forces de sécurité ont mené une opération conjointe de renseignement pour le traquer", a indiqué Tsahal. Au cours de la nuit le terroriste a été repéré par les forces de sécurité dans la ville de Hébron alors qu'il se trouvait dans le véhicule utilisé pour commettre l'attentat. Lors de la tentative d'arrestation, le terroriste a tenté de s'enfuir, mettant en danger les soldats. Les forces ont riposté par des tirs le neutralisant.