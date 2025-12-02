Gaza nord : le Hamas et le Jihad islamique reprennent les recherches pour retrouver le corps d'un otage à Beit Lahiya

"La branche armée du Hamas et le Jihad islamique reprennent les recherches pour retrouver le corps d'un otage à Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaz", ont déclaré les brigades al-Qassam (branche armée du Hamas) dans un communiqué officiel.