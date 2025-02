LIVE BLOG | Tsahal étend ses opérations antiterroristes dans le nord de la Judée-Samarie

Les discussions entre Netanyahou et Trump devraient porter sur des questions régionales cruciales, notamment l'Iran et Gaza

Les discussions entre Netanyahou et Trump devraient porter sur des questions régionales cruciales, notamment les ambitions nucléaires de l'Iran, ainsi que sur la possibilité d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, selon le New York Times. Trump a clairement indiqué qu’il souhaitait que les guerres au Moyen-Orient cessent. Les deux dirigeants devraient également discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, qui vise à transformer la trêve de deux semaines en un arrêt plus permanent des combats entre Israël et le Hamas et à faciliter la libération des otages restants.