"Outre la libération des otages, notre objectif est de désarmer le Hamas et de démilitariser Gaza", affirme Israël Katz

"La politique d'Israël à Gaza est claire : l'armée israélienne agit pour détruire les tunnels et éliminer les terroristes du Hamas sans aucune restriction dans la zone jaune sous notre contrôle. L'objectif, outre la libération de tous les otages et le rapatriement des corps, est de désarmer le Hamas et de démilitariser Gaza", a affirmé le ministre israélien de la Défense.