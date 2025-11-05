LIVE BLOG | La Croix-Rouge à Shuja'iyya pour rechercher les corps d'otages israéliens
La Croix-Rouge est accompagnée de membres du Hamas et de véhicules de génie égyptiens
Netanyahou rejette toute libération de terroristes du Hamas contre le corps de l’officier Hadar Goldin
Alors que 200 terroristes du Hamas sont toujours bloqués dans des tunnels dans la partie de la bande de Gaza contrôlée par Israël, et après que le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, ait suggéré hier de les libérer en échange du corps de l'officier de l'armée israélienne Hadar Goldin, le Premier ministre Netanyahou rejette complètement cette idée. "Le plan Trump prévoit le retour de tous les otages. Jusqu'à présent, tous les otages vivants ont été libérés et j'espère que tous les otages tombés au combat seront bientôt rendus. Il n'y a aucun lien entre les terroristes et la libération des otages. Les instances politiques ont donné pour instruction aux instances militaires de nettoyer la zone des terroristes, de démilitariser la bande de Gaza et de désarmer le Hamas. Tout cela conformément au plan mentionné."
"Outre la libération des otages, notre objectif est de désarmer le Hamas et de démilitariser Gaza", affirme Israël Katz
"La politique d'Israël à Gaza est claire : l'armée israélienne agit pour détruire les tunnels et éliminer les terroristes du Hamas sans aucune restriction dans la zone jaune sous notre contrôle. L'objectif, outre la libération de tous les otages et le rapatriement des corps, est de désarmer le Hamas et de démilitariser Gaza", a affirmé le ministre israélien de la Défense.
La Croix-Rouge à Shuja'iyya pour rechercher les restes d'otages israéliens
Des équipes de la Croix-Rouge, accompagnées de membres du Hamas et de véhicules de génie égyptiens, sont entrées dans le quartier de Shuja'iyya, dans la ville de Gaza, pour rechercher les restes des otages israéliens. C'est le quatrième jour consécutif de recherches dans les zones contrôlées par Tsahal.
Un habitant du nord d’Israël arrêté pour incitation au terrorisme sur les réseaux sociaux
La police du district nord a arrêté un résident local, âgé de 68 ans et originaire de Kaukab Abu al-Hija, soupçonné d’incitation au terrorisme et de soutien à une organisation terroriste. L’arrestation fait suite à des publications sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, signalées aux forces de l’ordre. La police israélienne a rappelé qu’elle agira avec fermeté contre toute incitation à la violence et tout soutien à des organisations terroristes, en ligne ou ailleurs, afin de protéger la sécurité du public.
Amichai Chikli appelle les Juifs new-yorkais à s'installer en Israël après l'élection de Mamdani
Le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, Amichai Chikli, déplore l'élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York, le qualifiant de partisan du Hamas et exhorte les Juifs new-yorkais à s'installer en Israël.
L'Iran doit "sérieusement améliorer" sa coopération avec l'ONU, estime le chef de l'AIEA
L'Iran doit "sérieusement améliorer" sa coopération avec les inspecteurs des Nations Unies afin d'éviter une escalade des tensions avec l'Occident, a rapporté le Financial Times mercredi, citant le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi.
Le corps du sergent-chef Itay Chen rapatrié en Israël
L’armée israélienne a annoncé mercredi matin le rapatriement du corps du sergent-chef Itay Chen, tué et enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023, après la finalisation du processus d’identification. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu avec la famille du défunt pour lui présenter ses condoléances. L’ancien otage Matan Angrest a rendu hommage à son camarade tombé au combat en déclarant : "Tu es enfin de retour".
La seule façon d'éviter qu'Israël ne punisse Liban est de désarmer le Hezbollah, selon les États-Unis
"Les États-Unis rejettent toute approche qui ne s'inscrit pas dans le cadre de négociations directes entre le Liban et Israël", a rapporté le journal libanais Al-Akhbar, affilé au Hezbollah. De plus, les Américains "insistent sur le fait que la seule façon d'éviter une 'punition israélienne' au Liban est de commencer à prendre des mesures pour désarmer le Hezbollah et de mener des négociations directes avec Israël afin de parvenir à un accord. Le journal a également rapporté que les États-Unis "n'ont pas l'intention de faire pression sur Israël".
Frappes de Tsahal dans la ville de Gaza
Des sources palestiniennes font état de frappes aériennes et de tirs d'artillerie israéliens dans les quartiers de Shuja'iyya et Tufah, dans l'est de la ville de Gaza.