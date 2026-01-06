LIVE BLOG | Frappes de Tsahal contre des infrastructures terroristes du Hezbollah et du Hamas au Liban
Tsahal souligne que ces infrastructures terroristes étaient implantées au cœur de zones civiles, le Hamas et le Hezbollah se servant des civils comme boucliers humains
Netanyahou convient avec les États-Unis que le poste-frontière de Rafah ne sera pas rouvert tant que Ran Gvili n'aura pas été libéré
Dans son évaluation de la situation sécuritaire après son retour des États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il y avait des accords avec l'administration américaine pour ne pas rouvrir le poste-frontière de Rafah avant le retour du dernier otage décédé Ran Gvili. Israël considère le passage de Rafah comme l'un des rares moyens de pression qui lui restent. Netanyahou a également déclaré qu'Israël avait l'intention de fixer un délai au Hamas pour qu'il renonce à ses armes.
Sud -Liban : Israël aurait bombardé tôt ce matin un bâtiment de trois étages dans une zone industrielle au sud de Sidon
Selon les médias libanais, le bâtiment a été complètement détruit. Il a également été rapporté que l'attaque, menée sans avertissement préalable, a causé des dégâts dans les commerces situés à proximité du bâtiment et aurait fait des blessés.
Les médias palestiniens font état d'une frappe israélienne à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza
Un soldat israélien grièvement blessé lundi dans un accident opérationnel dans le sud de la bande de Gaza
Le soldat fait partie du du 13e bataillon de la brigade Golani a fait savoir l'armée israélienne.
Frappes de Tsahal contre des infrastructures terroristes du Hezbollah et du Hamas au Liban
L’armée israélienne a annoncé avoir mené, lundi, une série de frappes ciblées contre des infrastructures terroristes appartenant au Hezbollah et au Hamas dans plusieurs régions du Liban. Selon le communiqué militaire, ces opérations visaient à neutraliser des capacités militaires utilisées pour préparer des attaques contre Israël et ses soldats.
Les frappes ont notamment touché plusieurs dépôts d’armes et structures militaires du Hezbollah, situés aussi bien en surface qu’en souterrain. Ces installations servaient à planifier des attaques contre les forces israéliennes et à reconstituer les capacités militaires de l’organisation terroriste. Parallèlement, l’armée israélienne indique avoir ciblé des sites de production d’armes du Hamas dans le sud du Liban. Ces infrastructures étaient utilisées pour renforcer l’arsenal militaire de l’organisation terroriste et pour mener des attaques terroristes contre les soldats israéliens et le territoire de l’État d’Israël.
Tsahal souligne que ces infrastructures terroristes étaient implantées au cœur de zones civiles, accusant le Hezbollah et le Hamas de recourir une nouvelle fois à l’utilisation cynique de la population libanaise comme bouclier humain pour leurs activités terroristes. Avant les frappes, des mesures auraient été prises afin de limiter les dommages collatéraux, notamment par l’émission d’avertissements préalables à destination des civils présents dans les zones concernées. Selon l’armée israélienne, les activités menées sur ces sites constituent une violation des accords de cessez-le-feu entre Israël et le Liban et représentent une menace directe pour la sécurité nationale israélienne. Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin d’éliminer toute menace pesant sur l’État d’Israël.
https://x.com/i/web/status/2008396950693921000
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .