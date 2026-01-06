LIVE BLOG | Frappes de Tsahal contre des infrastructures terroristes du Hezbollah et du Hamas au Liban

Frappes de Tsahal contre des infrastructures terroristes du Hezbollah et du Hamas au Liban

L’armée israélienne a annoncé avoir mené, lundi, une série de frappes ciblées contre des infrastructures terroristes appartenant au Hezbollah et au Hamas dans plusieurs régions du Liban. Selon le communiqué militaire, ces opérations visaient à neutraliser des capacités militaires utilisées pour préparer des attaques contre Israël et ses soldats.

Les frappes ont notamment touché plusieurs dépôts d’armes et structures militaires du Hezbollah, situés aussi bien en surface qu’en souterrain. Ces installations servaient à planifier des attaques contre les forces israéliennes et à reconstituer les capacités militaires de l’organisation terroriste. Parallèlement, l’armée israélienne indique avoir ciblé des sites de production d’armes du Hamas dans le sud du Liban. Ces infrastructures étaient utilisées pour renforcer l’arsenal militaire de l’organisation terroriste et pour mener des attaques terroristes contre les soldats israéliens et le territoire de l’État d’Israël.

Tsahal souligne que ces infrastructures terroristes étaient implantées au cœur de zones civiles, accusant le Hezbollah et le Hamas de recourir une nouvelle fois à l’utilisation cynique de la population libanaise comme bouclier humain pour leurs activités terroristes. Avant les frappes, des mesures auraient été prises afin de limiter les dommages collatéraux, notamment par l’émission d’avertissements préalables à destination des civils présents dans les zones concernées. Selon l’armée israélienne, les activités menées sur ces sites constituent une violation des accords de cessez-le-feu entre Israël et le Liban et représentent une menace directe pour la sécurité nationale israélienne. Tsahal affirme qu’elle poursuivra ses opérations afin d’éliminer toute menace pesant sur l’État d’Israël.