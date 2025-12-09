LIVE BLOG | Frappes nocturnes de Tsahal contre des cibles du Hezbollah à travers le Liban
Tsahal a lancé en début de nuit une vague de frappes au Liban contre le renforcement du Hezbollah, y compris au nord du Litani
Les forces israéliennes ont pénétré dans une ville du Sud-Liban (sources locales)
Des sources libanaises rapportent que des forces israéliennes ont pénétré dans le centre-ville d'Al-Adaysa, dans le sud du pays, et ont fait exploser une maison près de la place de la mairie.
Des sources palestiniennes à Gaza rapportent que l'armée de l'air israélienne a bombardé Rafah tôt ce matin
Frappes nocturnes de Tsahal contre des cibles du Hezbollah à travers le Liban
L'armée de l'air israélienne a lancé une vague de frappes au Liban, y compris au nord du Litani, dans le cadre des opérations de répression menées par Israël contre le renforcement du Hezbollah. Parmi les cibles attaquées figuraient un camp de la force Radwan, des bâtiments militaires et un site de lancement de missiles. Une source sécuritaire a déclaré : "Il s'agit d'une attaque visant à faire respecter le cessez-le-feu et à empêcher le renforcement du Hezbollah". Les responsables de la sécurité en Israël ont souligné qu'il n'y avait aucun changement dans les consignes données aux habitants du nord. L'armée israélienne a plus tard confirmé que "l'armée de l'air a bombardé un complexe de formation et d'entraînement utilisé par l'unité 'Force Radwan'".