Frappes nocturnes de Tsahal contre des cibles du Hezbollah à travers le Liban

L'armée de l'air israélienne a lancé une vague de frappes au Liban, y compris au nord du Litani, dans le cadre des opérations de répression menées par Israël contre le renforcement du Hezbollah. Parmi les cibles attaquées figuraient un camp de la force Radwan, des bâtiments militaires et un site de lancement de missiles. Une source sécuritaire a déclaré : "Il s'agit d'une attaque visant à faire respecter le cessez-le-feu et à empêcher le renforcement du Hezbollah". Les responsables de la sécurité en Israël ont souligné qu'il n'y avait aucun changement dans les consignes données aux habitants du nord. L'armée israélienne a plus tard confirmé que "l'armée de l'air a bombardé un complexe de formation et d'entraînement utilisé par l'unité 'Force Radwan'".