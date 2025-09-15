Un laboratoire de drogue découvert au domicile de la directrice du cabinet de la ministre de l'Égalité sociale, May Golan

Le laboratoire était apparemment géré par le mari de la conseillère, et tous deux ont été arrêtés. Supposée être entendue par la police pour témoigner dans cette affaire, May Golan a déjà fait savoir qu'elle ne répondrait pas à sa convocation.