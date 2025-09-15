LIVE BLOG | Benjamin Netanyahou s'entretient avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio
Les deux hommes devraient discuter de la poursuite de la guerre à Gaza et des conséquences diplomatiques de la frappe à Doha
Gaza-ville : 320 000 Palestiniens évacués à ce jour, selon les forces de sécurité israéliennes
Un laboratoire de drogue découvert au domicile de la directrice du cabinet de la ministre de l'Égalité sociale, May Golan
Le laboratoire était apparemment géré par le mari de la conseillère, et tous deux ont été arrêtés. Supposée être entendue par la police pour témoigner dans cette affaire, May Golan a déjà fait savoir qu'elle ne répondrait pas à sa convocation.
Un Palestinien de Judée-Samarie abattu après avoir tenté de s'infiltrer en Israël par une brèche dans la clôture de sécurité au niveau d'Atarot
C'est cette même brèche qui avait été utilisée par les deux terroristes palestiniens pour perpétrer leur attaque meurtrière à Jérusalem dans le quartier de Ramot la semaine dernière.
Un terroriste du Hezbollah éliminé par Tsahal au Liban
L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé dimanche dans une frappe de drone Muhammad Ali Yassin, un terroriste du Hezbollah, dans la région de Nabatieh, au sud du pays. Durant la guerre, Yassin a participé au développement et à la production d'armes pour l'organisation terroriste.
Sommet arabe à Doha après les frappes israélienne
Les pays arabo-musulmans publieront aujourd'hui leur réponse commune à l'attaque de Doha. Le projet de résolution, dont certaines parties ont été publiées par Reuters, comprend une ferme condamnation d'Israël, mais aucune mesure concrète n'est attendue, à l'exception d'une menace de suspendre le processus de normalisation des relations avec les pays de la région.