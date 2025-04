Des centaines de personnes rassemblées à New York pour le retour des otages

Des centaines de personnes, dont des familles d'otages et des rescapés de la captivité, se sont rassemblées à New York pour réclamer le retour des 59 otages toujours détenus dans la bande de Gaza, à l'approche des journées du Souvenir et de l'Indépendance en Israël. Noa Argamani, rescapée de la captivité, a déclaré : "Chaque jour semblait pouvoir être le dernier. Même maintenant, mon cœur est toujours captif - car mon compagnon est encore là-bas". Orna et Ronen Neutra, parents d'Omer, otage dont le corps est retenu à Gaza, ont affirmé : "'Plus jamais ça' - c'est maintenant. C'est un appel à l'action. Cela se passe maintenant, et nous ne devons pas nous taire."