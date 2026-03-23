LIVE BLOG | Tsahal lance une nouvelle vague de frappes contre des cibles du régime iranien à Téhéran
Peu de temps avant l'annonce de ces frappes, des informations en provenance d'Iran ont fait état de frappes contre des cibles situées à proximité du détroit d'Ormuz
Au moins 40 infrastructures énergétiques "gravement ou très gravement endommagées dans neuf pays"
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie indique qu'au moins 40 infrastructures énergétiques ont été "gravement ou très gravement endommagées dans neuf pays" du Moyen-Orient en raison de la guerre qui sévit dans la région.
Détroit d’Ormuz : l'économie mondiale confrontée à une "menace majeure", estime le chef de l'AIE
Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a averti que l’économie mondiale faisait face à une "menace majeure" en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient et les perturbations dans le détroit d’Ormuz. S’exprimant à Canberra, il a comparé la situation actuelle aux chocs pétroliers des années 1970 ainsi qu’aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, estimant qu’elle combine "deux crises pétrolières et un effondrement du gaz". Fatih Birol a souligné qu’"aucun pays ne sera épargné" si la situation perdure, appelant à des efforts internationaux pour éviter une aggravation de cette crise aux répercussions globales.
L’Iran accuse les États-Unis d’être responsables de la fermeture du détroit d’Ormuz
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a imputé aux États-Unis la paralysie du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, affirmant que celle-ci résulte des inquiétudes des compagnies d’assurance face à une guerre initiée par Washington, et non des actions de l’Iran. Dans un message publié sur X, il a déclaré que "la liberté de navigation ne peut exister sans la liberté du commerce", avertissant que le non-respect de ces principes entraînerait leur disparition. Abbas Araghchi a également assuré que les menaces supplémentaires ne feraient ni plier le peuple iranien ni rassurer les assureurs, dans un contexte de tensions croissantes entre Iran et les États-Unis.
Plusieurs impacts signalés depuis minuit dans le centre et le nord d'Israël ainsi qu'en Judée-Samarie
Selon les services de secours, plusieurs endroits du centre d'Israël ont subi des dégâts causés par des sous-munitions de missile et de débris tombés à la suite des attaques de missile balistique iranien menées depuis minuit. Aucun blessé n'est à déplorer.
Tsahal lance une nouvelle vague de frappes contre des cibles du régime iranien à Téhéran
"Nous avons lancé une vague de frappes d'envergure contre des infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a annoncé Tsahal dans la nuit. Après que les médias iraniens ont fait état d'explosions entendues dans plusieurs quartiers de la capitale ainsi que contre des cibles situées à proximité du détroit d'Ormuz, l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une vague de frappes à Téhéran sans mentionner d'autres localisations.