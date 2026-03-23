L’Iran accuse les États-Unis d’être responsables de la fermeture du détroit d’Ormuz

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a imputé aux États-Unis la paralysie du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, affirmant que celle-ci résulte des inquiétudes des compagnies d’assurance face à une guerre initiée par Washington, et non des actions de l’Iran. Dans un message publié sur X, il a déclaré que "la liberté de navigation ne peut exister sans la liberté du commerce", avertissant que le non-respect de ces principes entraînerait leur disparition. Abbas Araghchi a également assuré que les menaces supplémentaires ne feraient ni plier le peuple iranien ni rassurer les assureurs, dans un contexte de tensions croissantes entre Iran et les États-Unis.