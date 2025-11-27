LIVE BLOG | La Croix-Rouge et le Hamas reprennent les recherches à Gaza City pour retrouver le corps d'un otage
Deux otages assassinés demeurent encore retenus dans la bande de Gaza : Sudthisak Rinthalak et Ran Gvili
Une équipe de la Croix-Rouge et des brigades Al-Qassam (la branche armée du Hamas) ont repris les recherches pour retrouver un le corps d'un otage dans le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, a rapporté Al-Jazeera.
Liban : un député du Hezbollah affirme qu'aucun désarmement n'aura lieu tant qu'Israël "occupera des terres"
Le député libanais du Hezbollah, Ali Ammar, a affirmé que "les armes de la résistance resteront tant qu'il y aura un ennemi israélien occupant des terres, et ces armes resteront tant que cet ennemi ne se soumettra pas aux décisions et aux résolutions internationales et au dernier accord relatif à la guerre au Liban".
L'Égypte chercherait à obtenir au Liban un accord inspiré de celui conclu sur Gaza
Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, citant des sources égyptiennes bien informées, la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères à Beyrouth prend de l’ampleur et s’inscrit désormais dans l’élaboration d’un cadre politique pour les prochaines semaines. Les sources indiquent que les discussions ne se limiteront pas aux responsables libanais, mais impliqueront également des dirigeants iraniens. L’objectif serait de contrer le narratif qui présente l’Iran comme un acteur ingérant dans les affaires libanaises, un argument dont se servirait Israël pour justifier ses frappes contre le Liban. Le ministre égyptien chercherait à obtenir un accord inspiré de celui conclu sur Gaza. Ce dispositif viserait, en théorie, à stopper les "violations" israéliennes de l’espace aérien libanais et à empêcher une reprise des hostilités. En contrepartie, Le Caire et d’autres médiateurs offriraient des garanties selon lesquelles aucune ville israélienne ne deviendrait une cible du Hezbollah. Ce dernier, dans le cadre d’un calendrier défini, remettrait progressivement ses armes à l’État libanais, en parallèle d’un renforcement de l’armée nationale afin qu’elle puisse assumer pleinement ses missions.
Judée-Samarie : deuxième jour de la vaste opération antiterroriste israélienne
C'est le deuxième jour que les forces de l'armée israélienne opèrent dans la région de Tubas, aujourd'hui dans la ville d'Akaba, au nord de Tubas, ont rapporté des sources palestiniennes sur place.
Tirs d'artillerie israéliens vers le centre de la bande de Gaza
Des sources locales signalent des tirs d'artillerie visant les zones nord-est du camp d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.
Sud de Gaza : de nombreuses frappes israéliennes signalées à Rafah
Après avoir signalé dans la nuit des frappes importantes à Rafah, les réseaux palestiniens rapportent que les avions de l'armée israélienne bombardent à nouveau la ville du sud de la bande de Gaza.