La Croix-Rouge et le Hamas reprennent les recherches à Gaza City pour retrouver le corps d'un otage

Une équipe de la Croix-Rouge et des brigades Al-Qassam (la branche armée du Hamas) ont repris les recherches pour retrouver un le corps d'un otage dans le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, a rapporté Al-Jazeera.