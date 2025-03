"Le monde islamique est resté les bras croisés pour répondre au 'génocide' à Gaza", estime le chef d'une milice chiite d'Irak

Qais al-Khazali, chef d'une des milices pro-iraniennes en Irak a déclaré à la chaîne irakienne Alahad : "Ce que les dirigeants martyrs et Sayyid (Seigneur) Hassan Nasrallah ont donné est un témoignage de sincérité et de dévouement - le monde islamique est resté les bras croisés et n'a rien fait de réel pour répondre au génocide à Gaza, les motivations idéologiques ne se limitent pas à la Palestine et au Liban, et leur objectif est de réaliser les ambitions sionistes de contrôler la région".