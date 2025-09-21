Gaza City : Tsahal élimine un sniper du Hamas qui s'apprêtait à mener une attaque contre des soldats

"Samedi, dans la région de la ville de Gaza, les forces de Tsahal ont frappé et éliminé Majed Abu Salmiya, un terroriste de l'aile militaire du Hamas", a annoncé l'armée israélienne. "Dans le cadre de ses fonctions, Abu Salmiya opérait en tant que tireur d'élite pour le Hamas et se préparait à mener une attaque terroriste imminente contre les troupes de Tsahal dans la région de la ville de Gaza". "Avant la frappe, des mesures ont été prises pour atténuer autant que possible les dommages causés aux civils, notamment l'utilisation de munitions précises, la surveillance aérienne et l'obtention de renseignements supplémentaires", a précisé Tsahal.