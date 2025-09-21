LIVE BLOG | Deux roquettes tirées depuis Gaza : les alertes déclenchées à Ashdod
Le dernier tir de roquette en direction de la ville remonte au 6 avril
Articles recommandés -
Alertes à Ashdod : deux roquettes tirées depuis Gaza
Deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, déclenchant des alertes dans la ville d'Ashdod et ses environs. Le dernier tir de roquette en direction de la ville remonte au 6 avril.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent à Ashdod et sa région
Gaza City : Tsahal élimine un sniper du Hamas qui s'apprêtait à mener une attaque contre des soldats
"Samedi, dans la région de la ville de Gaza, les forces de Tsahal ont frappé et éliminé Majed Abu Salmiya, un terroriste de l'aile militaire du Hamas", a annoncé l'armée israélienne. "Dans le cadre de ses fonctions, Abu Salmiya opérait en tant que tireur d'élite pour le Hamas et se préparait à mener une attaque terroriste imminente contre les troupes de Tsahal dans la région de la ville de Gaza". "Avant la frappe, des mesures ont été prises pour atténuer autant que possible les dommages causés aux civils, notamment l'utilisation de munitions précises, la surveillance aérienne et l'obtention de renseignements supplémentaires", a précisé Tsahal.
Keir Starmer préparerait des sanctions contre le Hamas pour apaiser les États-Unis
Selon un article publié dans le quotidien britannique The Telegraph, parallèlement à l'annonce de la reconnaissance de l'État palestinien, le Premier ministre britannique Keir Starmer, devrait annoncer demain une série de sanctions contre le Hamas. "Il devrait durcir sa position à l'égard de l'organisation terroriste afin d'apaiser les critiques à son encontre et de satisfaire le président Trump", selon l'article.
Sondage : seuls 13 % des Britanniques favorables à la reconnaissance inconditionnelle de l'État palestinien
Seuls 13 % des Britanniques, et seulement 11 % des électeurs travaillistes, sont favorables à la reconnaissance inconditionnelle de l'État palestinien. 51 % s'y opposent tant que le Hamas contrôle Gaza, selon un sondage publié en Grande-Bretagne ce weekend.
Tsahal poursuit ses opérations dans la ville de Gaza
Les Palestiniens font état de frappes aériennes parallèlement à des tirs d'artillerie continus dans le quartier de Tel al-Hawa, dans le sud de la ville de Gaza. Des explosions nocturnes déclenchées par Tsahal près des tours "Al-Moukhbarat" dans le nord-ouest de la ville ont également été signalées.
https://x.com/i/web/status/1969619289012350977
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .