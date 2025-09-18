LIVE BLOG | Tsahal poursuit son déploiement terrestre progressif dans la ville de Gaza
400 000 Gazaouis ont évacué la ville vers le sud du territoire
L'approbation de la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet reportée d'une semaine
Le comité Grunis, qui se réunit aujourd'hui pour discuter de l'approbation de la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet, ne terminera pas les entretiens avant dimanche prochain en raison d'une affaire familiale impliquant l'un de ses membres.
La recommandation du comité devrait être formalisée après les fêtes de Roch Hachana, et la nomination sera soumise à l'approbation du gouvernement dimanche prochain.
Le sénateur Bernie Sanders accuse Israël de commettre un "génocide" à Gaza
Il est le premier sénateur américain à employer ce terme. Citant des chiffres de l’ONU faisant état de 65 000 morts palestiniens, dont 83 % de civils, depuis deux ans, il a appelé à mettre fin à l’aide militaire américaine, à instaurer un cessez-le-feu immédiat et à envoyer une aide humanitaire massive. « La conclusion est inévitable », a-t-il déclaré, en rappelant que le concept de génocide trouve son origine dans l’Holocauste.
Le ministre syrien des Affaires étrangères s'envole pour Washington
Le ministre syrien des Affaires étrangères s'est envolé pour sa première visite officielle à Washington avant l'Assemblée générale de l'ONU. Un déplacement qui intervient alors que le nouveau régime cherche à obtenir la levée des sanctions américaines. En contrepartie, un accord sécuritaire entre Isral et la Syrie pourrait être signé dans les prochains jours.
Judée-Samarie : arrestation d'un terroriste palestinien libéré lors d'un récent accord d'échange avec le Hamas
Selon des informations palestiniennes, les forces de Tsahal ont arrêté Murad al-Ajlouni, un terroriste libéré lors du récent échange de prisonniers à Kafr Aqab, près de Jérusalem. Al-Ajlouni avait été arrêté une première fois en 2002, soupçonné d'avoir aidé le terroriste Ibrahim Hasuna à perpétrer un attentat au restaurant Seafood Market de Tel-Aviv, qui avait fait trois morts et 20 blessés. Il avait été condamné à trois peines de prison à perpétuité et à vingt ans de prison supplémentaires.