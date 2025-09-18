LIVE BLOG | Tsahal poursuit son déploiement terrestre progressif dans la ville de Gaza

L'approbation de la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet reportée d'une semaine

Le comité Grunis, qui se réunit aujourd'hui pour discuter de l'approbation de la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet, ne terminera pas les entretiens avant dimanche prochain en raison d'une affaire familiale impliquant l'un de ses membres.

La recommandation du comité devrait être formalisée après les fêtes de Roch Hachana, et la nomination sera soumise à l'approbation du gouvernement dimanche prochain.