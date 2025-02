Mnistre Israel Katz : "Les opérations de Tsahal se poursuivront face à toute violation du Hezbollah"

Le ministre de la D√©fense, Isra√ęl Katz, a comment√© le retrait de Tsahal de la majeure partie du territoire du Sud-Liban, en d√©clarant : "√Ä partir d'aujourd'hui, Tsahal maintiendra une zone tampon au Liban avec cinq positions dominantes le long de la ligne frontali√®re, afin d'assurer la protection de toutes les localit√©s isra√©liennes et la dissuasion. De plus, de nombreuses positions ont √©t√© √©tablies le long de la fronti√®re du c√īt√© isra√©lien et les forces de Tsahal ont √©t√© renforc√©es". Il a ajout√© que "parall√®lement, les op√©rations de Tsahal se poursuivront pour faire respecter la loi face √† toute violation du Hezbollah".