Stefanik soutient les décisions de Trump à l'ONU : "L'argent des contribuables américains ne doit jamais financer le terrorisme"

Elise Stefanik, ambassadrice désignée des États-Unis aux Nations Unies, a salué lundi la décision du président Trump de signer un décret pour retirer les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et mettre fin au financement de l'UNRWA. "Le décret d'aujourd'hui est la bonne action du président Trump pour mettre en œuvre un leadership moral America First par la paix à travers la force", a écrit Stefanik sur X. "Le Conseil des droits de l'homme est un repaire d'auteurs de violations des droits humains et d'antisémitisme obsessionnel honteux. L'UNRWA doit être définancée et démantelée. L'argent des contribuables américains ne doit JAMAIS soutenir le terrorisme. Point final", a-t-elle ajouté.