Des familles d'otages et d'ex-captifs publient une lettre de soutien à "la lettre des pilotes"

Environ 200 membres de familles d'otages du "Forum Haïm" et d'autres familles, dont celles d'anciens captifs, ont publié une lettre de soutien aux réservistes et aux civils qui appellent à l'arrêt de la guerre et au retour des otages. Dans leur message, ils expriment leur solidarité avec les signataires de "la lettre des pilotes" et des autres courriers portant la même revendication, remerciant tous ceux qui lancent cet appel et exigeant le retour des otages sans délai. La lettre souligne que "la libération des captifs sauvera ceux dont la vie est en danger réel, permettra à ceux qui ne sont plus en vie d'être inhumés en Israël, tout en garantissant à chaque citoyen que l'État veillera à leur sécurité aujourd'hui et demain".