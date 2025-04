La Turquie qualifie Israël de "plus grande menace" pour la sécurité régionale

Ankara a vivement critiqué Israël jeudi suite à ses frappes en Syrie, exigeant son retrait et l'arrêt de ses actions déstabilisatrices dans la région. "Israël est devenu la plus grande menace pour la sécurité régionale" et représente un "déstabilisateur stratégique, provoquant le chaos et alimentant le terrorisme", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères. "Pour établir la sécurité dans toute la région, Israël doit abandonner ses politiques expansionnistes, se retirer des territoires qu'il occupe et cesser de saper les efforts de stabilisation en Syrie", a-t-il ajouté. Cette déclaration fait suite aux frappes israéliennes contre des infrastructures militaires syriennes à Hama, sur la base T-4 et dans la région de Damas. Selon des sources sécuritaires, ces frappes visaient à prévenir une tentative de prise de contrôle turque de la zone ciblée.