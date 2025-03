Des étudiants de Columbia et des familles d'otages poursuivent des organisations pro-palestiniennes

Un groupe d'étudiants de l'université Columbia et des parents d'otages ont déposé une plainte devant un tribunal de New York contre des organisations étudiantes et des militants pro-palestiniens de l'établissement, alléguant qu'ils fournissent "une aide significative" au Hamas par la propagande et le recrutement. Parmi les plaignants figure Shlomi Ziv, un ex-otage libéré lors de "l'opération Arnon". Il a raconté que ses ravisseurs lui avaient montré des reportages et des photos des manifestations à Columbia organisées par les accusés, et se "vantaient" même de la présence de militants du Hamas dans les universités américaines.