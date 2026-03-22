Guerre contre l'Iran et le Hezbollah : 303 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures, 4 564 depuis le début du conflit

Le ministère israélien de la Santé a indiqué que 303 personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures en raison du conflit en cours avec l’Iran et les terroristes du Hezbollah. Parmi elles, huit sont dans un état grave, 29 dans un état modéré et 256 présentent des blessures légères, tandis que 20 personnes ont été prises en charge pour des troubles liés à l’anxiété. Depuis le début des hostilités, un total de 4 564 personnes a été admis dans les hôpitaux. Le ministère précise toutefois que ces chiffres ne distinguent pas les causes exactes des blessures, certaines pouvant être survenues lors de tentatives de mise à l’abri plutôt que directement à la suite de tirs de missiles.