LIVE BLOG | 15 blessés après les impacts de missile à sous-munition dans le centre d'Israël
Des dégâts matériels ont été signalés près de la place Habima à Tel Aviv ainsi qu'à Petah-Tikva et Ramat Gan
15 blessés après les impacts de missile à sous-munition dans le centre d'Israël
Les secouristes du Magen David Adom prodiguent des soins médicaux et évacuent vers les hôpitaux Beilinson et Ichilov 15 blessés, dont un homme de 53 ans dans un état modéré, souffrant d'un traumatisme dû à l'onde de choc, et 14 autres dans un état léger.
Tir de missile à sous-munition sur le centre d'Israël : une personne dans un état modéré et cinq légèrement blessées
Les secouristes du Magen David Adom (MDA) prodiguent des soins médicaux et transfèrent à l'hôpital Ichilov un homme de 53 ans dans un état modéré, souffrant d'un traumatisme dû à l'onde de choc, ainsi que quatre autres personnes dans un état léger.
Cinquième salve tirée depuis l'Iran : des impacts signalés dans le centre d'Israël
Des dégâts matériels ont été signalés près de la place Habima à Tel Aviv ainsi qu'à Petah-Tikva et Ramat Gan dus à un missile à sous-munitions.
🚨 Cinquième salve de missiles iraniens depuis ce matin : les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël
Le Hezbollah revendique l’attaque meurtrière de ce matin à Misgav Am
Les terroristes du Hezbollah ont revendiqué l’attaque menée ce matin contre la localité de Misgav Am, à la frontière nord d’Israël, affirmant avoir visé un rassemblement de soldats israéliens par un tir de roquettes vers 8 heures (heure locale). L’armée israélienne a toutefois indiqué avoir détecté des tirs en provenance du Liban ayant touché deux véhicules, causant la mort d’un homme. Les circonstances précises de l’attaque restent en cours d’examen, l’armée cherchant notamment à déterminer s’il s’agissait d’un missile antichar plutôt que de roquettes, comme le prétend le groupe terroriste.
Guerre contre l'Iran et le Hezbollah : 303 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures, 4 564 depuis le début du conflit
Le ministère israélien de la Santé a indiqué que 303 personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures en raison du conflit en cours avec l’Iran et les terroristes du Hezbollah. Parmi elles, huit sont dans un état grave, 29 dans un état modéré et 256 présentent des blessures légères, tandis que 20 personnes ont été prises en charge pour des troubles liés à l’anxiété. Depuis le début des hostilités, un total de 4 564 personnes a été admis dans les hôpitaux. Le ministère précise toutefois que ces chiffres ne distinguent pas les causes exactes des blessures, certaines pouvant être survenues lors de tentatives de mise à l’abri plutôt que directement à la suite de tirs de missiles.
Salve en provenance d'Iran sur le centre d'Israël : des chutes de débris signalés sur la route 6, pas de blessés
Un drone du Hezbollah s'écrase dans une zone dégagée en Galilée occidentale, aucun dégât ni blessé
Un drone du Hezbollah s'est écrasé dans une zone dégagée en Galilée occidentale. La police indique qu'il n'y a eu ni dégât ni blessé, et que les démineurs s'emploient à sécuriser les lieux.
Sud-Liban : Tsahal élimine plus de dix terroristes du Hezbollah et saisit de nombreuses armes
L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé plus de dix terroristes du Hezbollah et saisi de nombreuses armes lors d’opérations terrestres en cours dans le sud du Liban. Des troupes de la 36e division ont mené des raids dans plusieurs bâtiments utilisés par le groupe terroriste, où d’importants stocks d’armement ont été découverts. Selon Tsahal, la 7e brigade blindée a neutralisé des terroristes représentant une menace immédiate. Au total, quatre divisions israéliennes, regroupant des milliers de soldats, sont actuellement déployées dans la zone, alors que l’armée se prépare à renforcer encore sa présence et à élargir sa zone tampon afin d’éloigner la menace du Hezbollah de la frontière israélienne.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël en raison de tirs depuis l'Iran
Il s'agit de la quatrième salve en provenance d'Iran depuis le début de la matinée.
Trois salves de missiles iraniens tirées vers Israël ce matin
Plusieurs attaques de missiles balistiques iraniens ont visé Israël au cours des dernières heures, déclenchant des sirènes d’alerte dans le centre du pays, la région de Jérusalem et certaines zones du sud. Un impact, possiblement lié à un missile à sous-munitions, a été signalé à Holon, dans le centre d’Israël, causant des dégâts à une rue, sans faire de victimes selon le Magen David Adom. Au total, trois salves ont été recensées, dont certaines n’impliquaient qu’un nombre limité de missiles, vraisemblablement interceptés par les défenses aériennes ou tombés dans des zones dégagées, d’après les premières évaluations de l’armée israélienne.
Un homme tué dans une attaque de missile antichar du Hezbollah à la frontière nord d’Israël
Un homme a été tué lors d’une attaque au missile antichar menée par les terroristes du Hezbollah contre la localité frontalière de Misgav Am, dans le nord d’Israël. Selon le service de secours Magen David Adom, deux véhicules ont été touchés et ont pris feu, et le corps de la victime a été extrait de l’un d’eux. L’armée israélienne a confirmé avoir identifié des tirs en provenance du Liban vers cette communauté, faisant état de dégâts et de victimes, tandis qu’une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de l’attaque.