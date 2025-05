Judée-Samarie : un atelier de fabrications d'explosifs détruit à Tulkarem

Les forces de Tsahal de la brigade Kfir opérant à Tulkarem en Judée-Samarie ont localisé un atelier clandestin contenant plus de 200 types différents d'explosifs et environ 150 kilogrammes de matériaux pour la fabrication d'explosifs. Le laboratoire a été détruit avec les explosifs. La nuit dernière, 18 individus recherchés ont par ailleurs été arrêtés et des armes saisies.