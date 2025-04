LIVE BLOG | Un missile tiré cette nuit depuis le Yémen sur la ville de Haïfa et ses environs intercepté

Une cache d'armes découverte dans un magasin de Hébron en Judée-Samarie

Des armes et des centaines de munitions cachées dans un magasin de vêtements pour femmes à Hébron ont été découvertes mardi par les forces de sécurité. Au cours de l'opération, un suspect a reconnu les forces de l'ordre et a tenté de fermer le magasin et de s'enfuir avant d'être arrêté. La fouille du commerce a ùis au jour une cache d'armes contenat 4 fusils, 14 pistolets, des dizaines de paquets de balles et 130 cagoules.