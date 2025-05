Le Hamas appelle à des "journées mondiales de colère" ce weekend pour marquer les 600 jours de guerre et s'opposer aux "crimes" d'Israël

L'organisation terroriste Hamas publie une déclaration à l'approche de 600 jours de guerre et appelle à des "journées mondiales de colère" entre vendredi et dimanche (30/05-01/06), et à des manifestations, des marches et des grèves pour s'opposer aux crimes et au génocide à Gaza.