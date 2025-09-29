Le Hamas se dit prêt à examiner le plan Trump mais ne transigera pas sur certaines exigences

Un responsable du Hamas a déclaré au journal saoudien ASharq Al-Awsat que le groupe terroriste devrait recevoir des médiateurs la proposition de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le Hamas est prêt à examiner la proposition, mais il insistera sur des garanties concernant le calendrier de retrait des forces israéliennes. Le Hamas est prêt à offrir des "compromis" sur diverses questions fondamentales, telles que la gouvernance de la bande de Gaza, les armes et l'exil de ses dirigeants, "si des garanties sont fournies" pour un cessez-le-feu et un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, ont déclaré des sources proches des négociations sur le cessez-le-feu.