LIVE BLOG | Gaza : plus de 140 cibles terroristes frappées par Tsahal au cours des dernières 24 heures
L’armée israélienne a annoncé avoir mené une vaste opération terrestre, aérienne et navale contre des cibles du Hamas et d’autres groupes terroristes
L'Espagne interdit l'entrée sur son territoire aux cargaisons militaires américaines à destination d'Israël
L'Espagne interdit aux cargaisons militaires américaines à destination d'Israël de passer par ses bases de Rota et de Morón, invoquant l'opposition aux actions d'Israël à Gaza. Cette mesure s'applique à tous les avions et navires américains transportant des armes ou des équipements destinés à Israël, même par des voies indirectes.
Le Hamas se dit prêt à examiner le plan Trump mais ne transigera pas sur certaines exigences
Un responsable du Hamas a déclaré au journal saoudien ASharq Al-Awsat que le groupe terroriste devrait recevoir des médiateurs la proposition de Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le Hamas est prêt à examiner la proposition, mais il insistera sur des garanties concernant le calendrier de retrait des forces israéliennes. Le Hamas est prêt à offrir des "compromis" sur diverses questions fondamentales, telles que la gouvernance de la bande de Gaza, les armes et l'exil de ses dirigeants, "si des garanties sont fournies" pour un cessez-le-feu et un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, ont déclaré des sources proches des négociations sur le cessez-le-feu.
Gaza : plus de 140 cibles terroristes frappées par Tsahal au cours des dernières 24 heures
L’armée israélienne a annoncé avoir mené, au cours des dernières 24 heures, une vaste opération terrestre, aérienne et navale contre des cibles du Hamas et d’autres groupes terroristes dans la bande de Gaza. Plus de 140 positions terroristes ont été visées, dont des infrastructures militaires, des dépôts d’armes, des postes de tir antichar et des bâtiments utilisés par des terroristes. Dans la ville de Gaza, les forces israéliennes ont détruit des structures employées pour surveiller les troupes de Tsahal, tandis que l’aviation a éliminé plusieurs terroristes qui tentaient de poser des engins explosifs. Un mortier ayant visé des soldats a également été détruit et son opérateur abattu. Les forces de Tsahal ont également poursuivi leurs opérations dans différents secteurs de la bande de Gaza, neutralisant des engins piégés, frappant des infrastructures terroristes et éliminant plusieurs combattants, notamment dans le sud de Khan Younès. Selon Tsahal, la marine israélienne a par ailleurs détruit un entrepôt d’armement et plusieurs positions utilisées par le Hamas. L’armée affirme qu’elle continuera à "agir avec force et détermination" contre les organisations terroristes.
Gaza : des engins piégés neutralisés par la brigade Guivati
L’armée israélienne a annoncé que des soldats de la brigade Guivati, opérant sous le commandement de la division 162 dans la ville de Gaza, ont découvert et neutralisé un engin piégé dissimulé dans un immeuble de plusieurs étages. Le dispositif, repéré grâce à un drone au sixième étage et dissimulé sous une couverture, était destiné à frapper les forces de Tsahal. L’explosif a été désamorcé sans faire de victimes. Lors d’opérations complémentaires, les troupes ont également mis au jour des armes et d’autres engins explosifs destinés à viser les soldats israéliens. Selon le commandement sud, l’armée poursuivra ses actions contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza afin de protéger les citoyens d’Israël.
https://x.com/i/web/status/1972557004964077717
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Judée-Samarie : opération de Tsahal dans le camp de Jalazone près de Ramallah
Les médias palestiniens ont rapporté que les forces de l'armée israélienne ont envahi ce matin le camp de Jalazone, au nord de Ramallah, en Judée-Samarie. Il a également été rapporté que des renforts militaires supplémentaires sont arrivés sur les lieux.
https://x.com/i/web/status/1972533047817060632
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Les médias palestiniens font état de trois frappes aériennes dans la région d'Al-Nasser, à l'ouest de la ville de Gaza
Hamas: "Nous sommes ouverts à toute proposition mais ne transigerons pas sur nos principes"
Hossam Badran, membre du bureau politique du Hamas, à propos des négociations pour mettre fin à la guerre : "Nous sommes ouverts à toute proposition et à toute idée pouvant venir de n'importe quelle partie ; cependant, nous ne devons pas transiger sur les principes nationaux qui font l'objet d'un consensus entre les forces, les factions et l'opinion publique palestiniennes".
New York : Israéliens et Américains se rapprochent de l'accord en 21 points de Trump
Les représentants américains et israéliens se rapprochent de l'accord sur les 21 points proposés par le président Trump pour mettre fin à la guerre et restituer les otages. À cette heure, la formulation finale est en cours d'élaboration avant la réunion des dirigeants qui se tiendra demain à Washington.
New York : Netanyahou promet aux dirigeants des implantations de "soulever la question de la souveraineté" avec Trump
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a rencontré à New York une délégation du Conseil de Yesha. Israël Gantz, président du Conseil de Yesha, et Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie, ont notamment assisté à la réunion. M. Netanyahou leur a promis qu'il "soulèverait la question de la souveraineté" lors de sa rencontre avec le président Donald Trump, mais a souligné que "nous devons naviguer dans une réalité complexe." Netanyahou leur a dit : "Il y a un président sympathique, rappelez-vous l'ère Obama quand il a dit de ne pas construire même une seule brique". D'autre part, ils ont dit à Netanyahou qu'il s'agissait d'une "occasion unique" d'appliquer la souveraineté en Judée-Samarie, également en réponse à l'initiative du président français Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien.
Un missile tiré depuis le Yémen intercepté dans la nuit
Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté dans la nuit, déclenchant les sirènes dans le centre d'Israël "conformément au protocole", a indiqué Tsahal. "Aucun blessé ni dégât n'ont été signalés", a de son côté fait savoir le Magen David Adom (MDA).