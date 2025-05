LIVE BLOG | Un missile tiré depuis le Yémen intercepté par la défense anti-aérienne israélienne

Les forces de Tsahal cartographient les maisons de deux terroristes complices dans l'attentat ayant coûté la vie à Tseela Guez

Les forces du génie et les soldats de la brigade Ephraim travaillent dans le village de Burq'in pour cartographier les maisons des terroristes Maher Samara et Jamil Samara en vue de leur démolition. Les deux hommes ont aidé le terroriste Nael Samara à perpétrer l'attaque par balle à la mi-mai près de Bruchin, au cours de laquelle Tseela Guez a été assassinée et son mari blessé alors qu'ils se rendaient à la maternité.