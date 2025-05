LIVE BLOG | Un missile tiré depuis le Yémen sur Israël intercepté

Yaïr Golan : "Le gouvernement Kahane Hai de Netanyahou alimente l'antisémitisme et la haine d'Israël"

Après que des ministres l'ont accusé de porter une responsabilité dans l'attentat de Washington, le président des Démocrates Yaïr Golan s'est également exprimé sur le meurtre antisémite des deux employés de l'ambassade israélienne : "Je partage la douleur des familles et soutiens tous les employés du service extérieur de l'État d'Israël. Le gouvernement Kahane Hai de Netanyahou alimente l'antisémitisme et la haine d'Israël, et le résultat est un isolement politique sans précédent et un danger pour tout juif en tout point du globe. Nous les remplacerons et redonnerons la sécurité à tout juif - en Israël et partout dans le monde".