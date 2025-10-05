LIVE BLOG | Un missile tiré tôt ce matin depuis le Yémen vers Israël intercepté

Source israélienne à CNN : la carte du retrait de Gaza de Trump correspond aux lignes obtenues avant l'opération "Chars de Gédéon 2"

La carte de retrait israélien de la bande de Gaza proposée par les États-Unis correspond étroitement aux lignes de l'armée israélienne obtenues avant le début de l'opération "Chars de Gédéon II" en août, a indiqué une source israélienne à la chaîne américaine CNN.