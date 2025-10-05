LIVE BLOG | Un missile tiré tôt ce matin depuis le Yémen vers Israël intercepté
Les alertes ont été déclenchée dans le centre du pays, la plaine côtière la région de Jérusalem et celle de la mer Morte
Source israélienne à CNN : la carte du retrait de Gaza de Trump correspond aux lignes obtenues avant l'opération "Chars de Gédéon 2"
La carte de retrait israélien de la bande de Gaza proposée par les États-Unis correspond étroitement aux lignes de l'armée israélienne obtenues avant le début de l'opération "Chars de Gédéon II" en août, a indiqué une source israélienne à la chaîne américaine CNN.
L'armée israélienne a bombardé un bâtiment de l'université Al-Azhar située à Gaza City, ont indiqué des sources palestiniennes
Composition de la délégation israélienne aux négociations
La délégation israélienne en partance pour les négociations en Égypte sera composée du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, du coordinateur pour les otages, le brigadier général de réserve Gal Hirsch, du conseiller politique du Premier ministre, le Dr Ophir Falk, d'un haut responsable du Shin Bet, d'un haut responsable du Mossad, ainsi que de des représentants professionnels de Tsahal, du Shin Bet et du Mossad.
Première apparition vidéo de Khalil Al-Hayya depuis la tentative d'élimination manquée à Doha
Dans une vidéo YouTube, première apparition de Khalil Al-Hayya depuis la tentative d'élimination manquée à Doha, le négociateur en chef du Hamas a dit : "il n'y a aucune différence entre un martyr à Gaza et mon fils, qui a été tué lors de la tentative d'assassinat (au Qatar)". "Aujourd'hui, nous vivons dans la douleur, la fierté et l'honneur, la douleur d'avoir perdu des milliers de nos compatriotes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Dieu nous a honorés en comptant parmi eux nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et nos proches. Nous appartenons à cette grande famille, la famille du peuple palestinien, et en particulier aux habitants de Gaza", a-t-il déclaré.
Source de Tsahal à Sky News : "l'hôpital jordanien de Gaza a 'hébergé' entre 50 et 80 terroristes du Hamas
Sky News s'est entretenu avec des responsables militaires israéliens lors d'une visite à Tel al-Hawa, qui leur ont déclaré avoir récemment pris le contrôle de cette zone de la bande de Gaza. Ils décrivent les terroristes du Hamas comme une force affaiblie, réduite à environ 2 000 hommes, dont des jeunes recrues inexpérimentées. Une source de l'armée israélienne a déclaré à Sky News que l'hôpital jordanien avait "hébergé" entre 50 et 80 terroristes du Hamas, ajoutant que le personnel de l'hôpital jordanien "savait parfaitement" qui étaient ces personnes. Une source officielle jordanienne a démenti ces accusations.
Un missile tiré tôt ce matin depuis le Yémen vers Israël intercepté
Un missile tiré par les Houthis depuis le Yémen en direction du territoire de l'État d'Israël a été intercepté vers 5 heures ce matin (heure israélienne) par la défense aérienne israélienne. Les alertes ont été déclenchées dans le centre du pays, la plaine côtière la région de Jérusalem et celle de la mer Morte.