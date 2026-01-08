Nouvelle violation du cessez-le-feu : une roquette tirée depuis le nord de la bande de Gaza retombe en territoire gazaoui

L’armée israélienne a annoncé jeudi avoir détecté un tir de roquette manqué depuis la ville de Gaza. Le projectile est retombé et a explosé à l’intérieur de la bande de Gaza, à proximité d’un hôpital. En riposte, Tsahal a mené une frappe ciblée contre le lanceur. Selon l’armée, toute tentative d’attaque depuis Gaza contre Israël est traitée « avec le plus grand sérieux ».