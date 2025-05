LIVE BLOG | Une touriste britannique liée à un mouvement pro-boycott expulsée d'Israël

Tsahal cible des membres "centraux" du Hamas dans un poste de commandement installé dans un hôpital

L'armée israélienne a frappé un centre de commandement abritant des membres "centraux" du Hamas, établi dans l'hôpital Nasser à Khan Younès. Selon le porte-parole de Tsahal, "cette installation servait aux terroristes pour planifier et exécuter des attaques contre les forces et les citoyens israéliens". Il a précisé que "des mesures ont été prises avant la frappe pour réduire le risque de victimes civiles, notamment l'utilisation de munitions précises, une surveillance aérienne et des renseignements supplémentaires".