Judée-Samarie : les recherches pour retrouver l'auteur de l'attentat à l'arme à feu près de Brukhin se poursuivent

Tsahal et le Shin Bet continuent les recherches pour retrouver le terroriste qui a perpétré mercredi soir l'attentat à l'arme à feu près de Brukhin, en Judée-Samarie, lors duquel Tze'ela Gez, mère de trois enfants, en route vers la maternité pour accoucher de son quatrième, a été tuée, a indiqué l'armée israélienne. "Parallèlement aux efforts de poursuite et de renseignement, les forces du génie effectuent des fouilles de sol dans la zone proche de l'autoroute 446 afin de permettre la poursuite des recherches et d'améliorer la défense de la zone et de la rendre plus sûre".