LIVE BLOG | Vague de frappes aériennes israéliennes signalée à Khan Younès
Parallèlement, des explosions continues dues aux opérations de démolition menées par Tsahal ont été rapportée dans la ville de Gaza
Le Jihad islamique rejette la résolution sur Gaza adoptée à l'ONU
Jihad islamique : "nous rejetons la résolution américaine adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, car elle constitue une ingérence internationale dans la bande de Gaza". "Confier toutes les missions à une force internationale, y compris le désarmement de la 'résistance', la fait passer du statut de partie neutre à celui de partenaire dans la mise en œuvre des plans d'Israël".
Gaza City : des explosions dues aux démolitions de Tsahal signalées
Les Palestiniens font état d'explosions continues dues aux opérations de démolition menées par l'armée israélienne dans les quartiers est de la ville de Gaza.
Sud-Liban : frappe de drone présumé israélien sur un bulldozer à Blida
Les médias libanais rapportent qu'un drone israélien a largué une bombe sur un bulldozer qui a pris feu dans le village de Blida, dans le sud du Liban.
Les médias palestiniens rapportent que des avions de combat israéliens mènent une série de frappes dans la région de la ville de Khan Younès, dans la sud de la bande de Gaza.