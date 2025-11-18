LIVE BLOG | Vague de frappes aériennes israéliennes signalée à Khan Younès

Le Jihad islamique rejette la résolution sur Gaza adoptée à l'ONU

Jihad islamique : "nous rejetons la résolution américaine adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, car elle constitue une ingérence internationale dans la bande de Gaza". "Confier toutes les missions à une force internationale, y compris le désarmement de la 'résistance', la fait passer du statut de partie neutre à celui de partenaire dans la mise en œuvre des plans d'Israël".