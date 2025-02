Yémen : manifestation en cours à Saada contre le plan Trump pour Gaza

L'ancien chef des Houthis, Muhammad Ali al-Houthi a déclaré lors de la manifestation organisée dans la ville de Saada à l'appel du Hamas : "Nous disons à Trump : votre puissance militaire et ce que vous avez fourni à l'occupant ne pousseront pas le peuple palestinien à abandonner sa terre". "Le Yémen est aux côtés de la Palestine et les États-Unis verront dans les forces yéménites des choses qu’ils n’ont jamais vues auparavant", a-t-il menacé. "L’incident du porte-avions Truman hier exprime l’inquiétude et la confusion dont souffre la flotte américaine après ses combats avec les forces armées du Yémen. Notre arsenal d’armes a retrouvé sa puissance et se trouve sur la rampe de lancement en attendant les ordres des dirigeants, les cibles ont déjà été fixées". "Nous disons à l’Arabie saoudite, à l’Égypte et à la Jordanie que la sécurité arabe a aujourd’hui besoin d’une véritable action qui s’oppose à l’expulsion et tourne ses armes contre le véritable ennemi de la nation", a-t-il poursuivi. "Nous appelons l’Arabie Saoudite et les autres pays arabes à changer leur position à l’égard du mouvement Hamas et à s’unir contre l’ennemi israélien".