Witkoff : "Le Hamas a peur de Trump - et ils ont raison d'avoir peur"

Le Hamas craint le président américain Donald Trump et a commencé à mieux traiter les otages après son élection, a déclaré l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff lors d'une rencontre avec les familles d'otages en début de semaine, selon des enregistrements révélés mercredi par la chaîne N12. "Edan [Alexander] m'a confié qu'après l'élection du président Trump, ils ont commencé à le traiter mieux", a rapporté Witkoff. Il a ajouté que d'autres otages ont également constaté une amélioration de leurs conditions de détention suite au scrutin de 2024. "Ils ont peur de lui - et la vérité, c'est qu'ils ont raison d'avoir peur." Witkoff a souligné que la négociation d'un accord reste la méthode la plus efficace pour ramener les otages. "Statistiquement, beaucoup plus d'otages ont été libérés par la voie diplomatique. C'est ce qui a vraiment fonctionné", a-t-il affirmé.