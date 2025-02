Plus de 10 000 personnes aux funérailles, la famille Bibas : "Yarden s'excuse de ne pas pouvoir descendre vous donner une accolade"

Plus de 10 000 personnes sont venues assister aux funérailles de Shiri, Kfir et Ariel Bibas, qui ont débuté à Rishon LeZion. La famille a remercié les milliers de personnes présentes et a communiqué : "Nous avons commencé le parcours funéraire, accompagnés par des foules immenses du peuple d'Israël. Nous vous voyons et vous entendons, nous sommes émus et réconfortés par votre présence. Yarden (le père de famille, libéré de captivité du Hamas lors de l'accord) vous fait savoir qu'il s'excuse de ne pas pouvoir descendre et donner une accolade à chacun et chacune d'entre vous. Nous aspirons au jour où nous pourrons à nouveau nous réunir dans des moments de joie et non de tristesse."