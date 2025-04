Les discussions entre le Hamas et les Etats-Unis au sujet de Gaza se poursuivent dans le plus grand secret (média libanais)

Une source du Hamas a déclaré ce matin au journal libanais Al-Modon que les rencontres entre les dirigeants du Hamas et de hauts responsables américains n'ont pas cessé, mais qu'elles se déroulent dans le plus grand secret, surtout après l'impact des fuites précédentes et la pression d'Israël. La source a ajouté que les discussions avec les responsables américains ne se limitent pas à la question des otages mais portent également sur des questions plus larges, telles qu'un cessez-le-feu à long terme, l'avenir des armes du Hamas, son contrôle de la bande de Gaza et les scénarios de son retrait. La source a expliqué que des éléments spécifiques du Hamas négocient avec les États-Unis, ajoutant que les réunions mutuelles servent de voie parallèle secrète à des négociations publiques plus larges au Caire et à Doha pour mettre fin à la guerre.