LIVE BLOG | Yémen : frappes américaines contre des chefs houthis dans la région de Saada

Israël dénonce "l'hypocrisie" d'Erdogan après ses critiques sur les frappes au Liban

Le ministère israélien des Affaires étrangères a riposté sèchement samedi aux critiques turques sur ses frappes contre le Hezbollah. Face aux accusations d'Ankara de "violation du cessez-le-feu" et de "mépris du droit international", Jérusalem a dénoncé l'hypocrisie d'Erdogan qui "réprime violemment ses propres citoyens" tout en prétendant "prêcher des valeurs élevées". Le ministère a conclu : "Dans la Turquie d'Erdogan, il n'y a ni justice, ni loi, ni liberté. Israël n'a pas besoin de ses sermons moraux ridicules." Les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis octobre 2023. Erdogan a qualifié Israël d'"État terroriste" et a affiché son soutien au Hamas, rencontrant notamment Ismail Haniyeh à Istanbul l'an dernier et accueillant plus de 1 000 membres de l'organisation dans des hôpitaux turcs.