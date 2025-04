Le représentant du dirigeant soudanais aurait effectué une visite secrète en Israël

Le journal soudanais Al-Rakoba a rapporté mardi qu'un émissaire du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant militaire du Soudan, se serait rendu secrètement en Israël la semaine dernière. Selon cette source, Sadek Ismaïl, ancien chef de cabinet d'al-Burhan, aurait discuté de la coordination avec Israël pour promouvoir l'image du général auprès de la nouvelle administration américaine et apaiser les tensions avec les Émirats arabes unis. L'émissaire aurait transmis au Premier ministre Benjamin Netanyahou "le désir du Soudan de finaliser le processus de normalisation entre les deux pays" en échange d'un soutien israélien. Une source proche d'al-Burhan a indiqué que le général "a fait comprendre à Israël qu'il n'a pas bénéficié de sa coopération durant la guerre" et que son rapprochement avec l'Iran, qui inquiète Israël, était "une nécessité face à l'isolement et aux pressions régionales et internationales".