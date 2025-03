Les Houthis affirment avoir frappé un porte-avions américain en mer Rouge pour la deuxième fois en moins de 24 heures

Le porte-parole des Houthis a fait une déclaration dans la nuit de dimanche à lundi, la deuxième en moins de 24 heures, après les frappes américaines : "En réponse à l'agression américaine continue contre notre pays, pour la deuxième fois en 24 heures, le porte-avions américain USS Harry Truman a été attaqué dans le nord de la mer Rouge à l'aide de plusieurs missiles balistiques, missiles de croisière et torpilles, dans une attaque qui a duré plusieurs heures. Nous avons réussi à déjouer une attaque hostile que l'ennemi préparait contre notre pays. Ses avions de chasse ont été contraints de retourner à leur point de départ après avoir lancé plusieurs missiles et drones sur le porte-avions et plusieurs de ses navires de guerre".