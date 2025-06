Frappes en Iran : l'armée de l'air détruit des sites de missiles et intercepte des drones en route vers Israël

L'armée de l'air a achevé au cours de la nuit une vague de frappes contre des dizaines d'objectifs dans les commandements centraux iraniens au sud de Téhéran, incluant des sites de missiles sol-sol et des lanceurs. Par ailleurs, des dizaines de lanceurs de missiles sol-sol ont été détruits par des drones de chasse tout au long de la nuit, dans l'ouest et le centre de l'Iran. Selon l'estimation de Tsahal, cette opération a perturbé et réduit une partie de la salve exécutée en début de matinée. L'armée de l'air a également intercepté des dizaines d'autres drones tirés vers le territoire israélien qui devaient faire partie de la salve nocturne.