LIVEBLOG | 40 000 réservistes de Tsahal rejoindront leurs unités dès aujourd'hui

L'Iran a retiré et dispersé la quasi-totalité des "refroidisseurs" de l'usine d'enrichissement de Natanz

"De nouvelles images satellite de l'usine d'enrichissement de Natanz montrent que l'Iran a retiré et dispersé la semaine dernière la quasi-totalité des 'refroidisseurs' des deux bâtiments de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'usine d'enrichissement de combustible", a indiqué Lle président et fondateur de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, David Albright. "Les 24 refroidisseurs au total sont dispersés à l'intérieur de la zone sécurisée de Natanz. Le but de ce retrait et de cette dispersion est qu'ils sont de grande valeur, et comme il n'y a pas d'électricité à cause des bombardements israéliens, et que les centrifugeuses sont actuellement inopérantes, il s'agit d'une tactique pour rendre les refroidisseurs moins vulnérables à de futurs bombardements aériens dans l'intervalle. Certains refroidisseurs se trouvent sur des aires de stationnement d'hélicoptères, d'autres près d'installations de traitement de l'eau, et d'autres encore ailleurs".