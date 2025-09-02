LIVEBLOG | 40 000 réservistes de Tsahal rejoindront leurs unités dès aujourd'hui
Ces soldats de réserve sont convoqués pour une durée de service pour le moment imprévue
Vague de reconnaissance d'un État palestinien : Netanyahou rétorque avec une réunion sur l'application de la souveraineté en Judée-Samarie
Parallèlement aux déclarations européennes en vue de la reconnaissance d'un État palestinien, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, convoque ce matin une réunion spéciale sur l'application de la souveraineté en Judée-Samarie.
Itamar Ben Gvir réagit à la reconnaissance par la Belgique d'un État palestinien : "Les pays européens découvriront le terrorisme à leurs dépens"
"Les pays européens hypocrites qui cèdent aux manipulations du Hamas finiront par découvrir le terrorisme à leurs dépens", a déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale. "Ici aussi, en Israël, certains ont autrefois cru à de telles illusions, et nous avons reçu en retour des viols, des meurtres et des massacres. Au lieu de récompenser le terrorisme, le monde libre doit s'unir contre lui."
Deux missiles tirés depuis le Yémen sont tombés avant d'atteindre le territoire israélien
Les rebelles houthis du Yémen ont lancé tôt ce matin deux missiles balistiques en direction d'Israël. Tous deux sont tombés avant d'atteindre le territoire israélien. Aucune alerte n'a été déclenchée.
Bahreïn : manifestations contre la nomination de l'ambassadeur d'Israël
Les médias arabes ont rapporté dans la nuit des manifestations à Manama, la capitale de Bahreïn, contre la nomination de l'ambassadeur d'Israël dans le pays. L'ambassadeur d'Israël à Bahreïn Shmuel Revel, a remis ses lettres de créance la semaine dernière au ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif ben Rachid Al Zayani.
https://x.com/i/web/status/1962592108889677832
L'Iran a retiré et dispersé la quasi-totalité des "refroidisseurs" de l'usine d'enrichissement de Natanz
"De nouvelles images satellite de l'usine d'enrichissement de Natanz montrent que l'Iran a retiré et dispersé la semaine dernière la quasi-totalité des 'refroidisseurs' des deux bâtiments de chauffage, de ventilation et de climatisation de l'usine d'enrichissement de combustible", a indiqué Lle président et fondateur de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, David Albright. "Les 24 refroidisseurs au total sont dispersés à l'intérieur de la zone sécurisée de Natanz. Le but de ce retrait et de cette dispersion est qu'ils sont de grande valeur, et comme il n'y a pas d'électricité à cause des bombardements israéliens, et que les centrifugeuses sont actuellement inopérantes, il s'agit d'une tactique pour rendre les refroidisseurs moins vulnérables à de futurs bombardements aériens dans l'intervalle. Certains refroidisseurs se trouvent sur des aires de stationnement d'hélicoptères, d'autres près d'installations de traitement de l'eau, et d'autres encore ailleurs".
https://x.com/i/web/status/1962610682165170295
Les médias palestiniens font état de tirs de l'armée israélienne dans le nord de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza
40 000 réservistes de Tsahal rejoindront leurs unités dès aujourd'hui
Environ 40 000 réservistes se présenteront aujourd'hui dans leurs unités et leurs bases pour une période de service imprévue dans le cadre de l'opération "Chars de Gédéon II" visant à conquérir la ville de Gaza. Parmi eux, environ la moitié sont des combattants qui remplaceront les forces régulières dans les différentes zones, et l'autre moitié sont des membres des quartiers généraux, des services de renseignement et de l'armée de l'air. L'armée israélienne estime que la plupart des réservistes convoqués par l'ordre n° 8 se présenteront.