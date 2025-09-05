États-Unis : un sénateur demande au FBI d'ouvrir une enquête sur le "Mouvement de la jeunesse palestinienne" pour ses activités antisémites"

Le sénateur américain Tom Cotton a demandé au FBI d'ouvrir une enquête sur le "Mouvement de la jeunesse palestinienne" (PYM) pour menace directe à la sécurité nationale des États-Unis, après que la dirigeante du PYM, Aisha Nizar, ait appelé, lors de la Conférence populaire pour la Palestine dans le Michigan, à perturber la chaîne d'approvisionnement des F-35 américains. Il a fait part de ses inquiétudes concernant le PYM et ses activités antisémites.

