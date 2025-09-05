LIVEBLOG | 700e jour de guerre : des manifestations prévues dans tout Israël pour réclamer la libération des otages
1 935 Israéliens ont été tués dont 900 soldats et 48 otages sont toujours retenus à Gaza
Articles recommandés -
États-Unis : un sénateur demande au FBI d'ouvrir une enquête sur le "Mouvement de la jeunesse palestinienne" pour ses activités antisémites"
Le sénateur américain Tom Cotton a demandé au FBI d'ouvrir une enquête sur le "Mouvement de la jeunesse palestinienne" (PYM) pour menace directe à la sécurité nationale des États-Unis, après que la dirigeante du PYM, Aisha Nizar, ait appelé, lors de la Conférence populaire pour la Palestine dans le Michigan, à perturber la chaîne d'approvisionnement des F-35 américains. Il a fait part de ses inquiétudes concernant le PYM et ses activités antisémites.
https://x.com/i/web/status/1963700275589595517
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
https://x.com/i/web/status/1962589789632229635
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Tournoi d'échecs en Espagne : les Israéliens contraints de concourir sous drapeau neutre
Les joueurs israéliens n'ont pas le droit d'arborer leur drapeau national lors d'un tournoi d'échecs en Espagne et doivent concourir sous un drapeau neutre de la FIDE, sous peine d'être expulsés.
https://x.com/i/web/status/1963764478006190122
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
"La CPI a été aidée par des ONG palestiniennes dans sa croisade politisée contre Israël", affirme Gideon Sa'ar
"La CPI a été aidée par les ONG palestiniennes - Al Haq, Al Mezan Center for Human Rights et le Palestinian Centre for Human Rights - dans sa croisade politisée contre Israël", affirme le ministre israélien des Affaires étrangères. "La CPI l'a fait en foulant aux pieds les principes du droit international". "Je remercie le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, pour cette nouvelle décision morale et pour avoir soutenu Israël !", a-t-il ajouté en référence à l'annonce faite par Rubio de sanctions contre les ONG engagées auprès de la CPI contre Israël.
https://x.com/i/web/status/1963721957813215279
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
"Il y a 700 jours, nous avons vécu le pire cauchemar de l'histoire de notre pays", publie Avigdor Liberman sur Facebook
"Les images horribles du massacre du 7 octobre, des enfants égorgés dans leur lit, des jeunes brutalement assassinés, des familles entières rayées de la surface de la terre, ont marqué le cœur de tout un peuple. 700 jours plus tard, 48 otages sont toujours retenus à Gaza. Tant qu'ils seront là-bas, chaque jour sera une douloureuse continuation du 7 octobre. Nous ne devons pas nous résigner à cette situation. Nous devons les ramener chez eux maintenant", a écrit le chef du parti Israel Beytenou.
700 jours de guerre : 1 935 Israéliens tués dont 900 soldats et 48 otages toujours à Gaza
48 otages sont toujours détenus à Gaza. Selon les données de l'armée israélienne et de la sécurité sociale, 1 935 Israéliens ont été tués depuis le début de la guerre, dont 900 soldats. À ceux-ci s'ajoutent des dizaines de milliers de blessés physiques et psychologiques.
Rassemblement place des otages pour lancer un "S.O.S" pour les captifs
S.O.S : une manifestation pour le sauvetage des otages vivants et morts a eu lieu ce matin sur la place des otages, marquant les 700 jours de détention de 48 captifs dans les profondeurs des tunnels du Hamas à Gaza.
"J'étais déçu, aujourd'hui je suis en colère", déclare le père de l'otage Omri Miran
"J'étais déçu, aujourd'hui je suis en colère. Que peut-on faire ? Ramener les enfants à la maison", déclare Dani Miran dont le fils Omri est toujours retenu en otage à Gaza.
700e jour de guerre : des manifestations prévues dans tout Israël pour réclamer la libération des otages
Les familles des otages marquent aujourd'hui les 700 jours de captivité de leurs proches par le Hamas dans la bande de Gaza. Plusieurs événements sont prévus au cours de la journée. À 8 h, une manifestation aura lieu devant le domicile du président pour réclamer la libération des otages. À 9 h, une déclaration du kibboutz Nir Oz sera faite à Kiryat Gat, en présence des survivants de la captivité Arbel Yehud, Yair Horn, Nili Margalit, Ilana Gritzewsky, Adina Moshe et Karina Engel, ainsi que d'Einav Zangauker, mère de l'otage Matan. À 15h00, les communautés de Sha'ar HaNegev et Nahal Oz organiseront une cérémonie de shabbat, en présence de survivants de la captivité.