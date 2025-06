Tsahal frappe des systèmes de missiles à Ispahan et Téhéran pour renforcer sa supériorité aérienne en Iran

L’armée de l’air israélienne a ciblé ces derniers jours plusieurs systèmes de missiles et radars iraniens dans les régions d’Ispahan et de Téhéran, afin de neutraliser les menaces contre ses avions et d’élargir sa liberté d’action dans le ciel iranien.