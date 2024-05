LIVEBLOG | Tsahal intercepte un missile de croisière apparemment tiré depuis l'Irak

Deux soldats victimes d'un attentat en Judée-Samarie décèdent de leurs blessures, un troisième tué à Gaza

Les deux soldats grièvement touchés dans un attentat à la voiture-bélier perpétré mercredi soir près de l'implantation d'Itamar en Judée-Samarie ont succombé à leurs blessures. Les victimes sont le sergent Eliya Hilel, 20 ans, issu de la brigade Nahshon et qui résidait à Tel Tsion en Judée-Samarie, et le sergent Diego Hersage, 20 ans, issu de la même brigade et qui résidait à Tel-Aviv. Tsahal a également annoncé la mort d'un soldat supplémentaire dans les combats à Gaza. Il s'agit du sergent chef Yedidia Azougi, 21 ans, qui opérait dans la brigade des parachutistes et qui a été tué au nord du territoire. Son décès porte à 287 le nombre de soldats tués depuis le début de l'opération terrestre menée dans la bande de Gaza.