Le consul d'Israël à New York met en cause le financement qatari des campus américains

Le consul d'Israël à New York, Ofir Akunis, s'est exprimé sur l'attaque du Colorado, déclarant : "Depuis de longues semaines, je mets en garde contre l'incitation et le lavage de cerveau financés par le Qatar sur les campus américains, qui s'infiltrent et influencent les jeunes à travers tout le pays". Selon lui, "l'incitation organisée soutenue par des fonds provenant en grande partie du Qatar élève le niveau de violence et d'antisémitisme jusqu'à la perpétration d'attentats à Washington et au Colorado cette nuit". Akunis a ajouté : "Sans limites et dans l'immoralité, les victimes sont des partisans de la libération de nos otages des tunnels de Gaza construits par une organisation terroriste nazie avec un financement qatari".