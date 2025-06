Une cyberattaque pro-israélienne vise la principale plateforme crypto d’Iran

Le groupe de hackers pro-israélien “HaDror HaToref” (moineau prédateur) a revendiqué une cyberattaque contre “Nobitex”, la plus grande bourse de cryptomonnaies en Iran. Cette opération fait suite au piratage de la principale banque iranienne. Les hackers menacent de publier l’intégralité des données internes de la plateforme dans les 24 heures, accusant “Nobitex” de financer le terrorisme iranien et de contourner les sanctions internationales via les cryptomonnaies.