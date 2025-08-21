LIVEBLOG | Sud-Liban : deux frappes aériennes israéliennes rapportées dans des localités différentes
L'une des frappes a visé une moto Deir Seryan, le conducteur a été tué
Les médias libanais rapportent qu'une nouvelle frappe aérienne israélienne a visé la ville d'Ainata, dans le sud du Liban
Attentat à l'arme à feu près de Shiloh : l'arme du terroriste s'est enrayée après deux tirs
Une balle a été retrouvée sur les lieux de l'attaque. Selon les témoignages du blessé et d'un autre jeune homme, ils faisaient paître des vaches dans un champ et roulaient dans un Ranger. Le terroriste les a pris en embuscade et a tiré au moins deux balles. Le Ranger s'est renversé et il en a profité pour s'approcher d'eux, mais son arme s'est enrayée et il a dû s'enfuir après une altercation physique.
Sud-Liban : un mort signalé dans une attaque ciblée. Salim al-Khatib a été tué alors qu'il roulait à moto (aucune affiliation organisationnelle n'a encore été mentionnée)
Judée-Samarie : un Israélien d'un vingtaine d'années légèrement blessé à la tête par des tirs
Un Israélien âgé d'une vingtaine d'années a été légèrement blessé à la tête par des tirs, près de la ferme Malakhei Hashalom non loin de Shiloh, dans la région de Binyamin, en Judée-Samarie. La victime a déclaré avoir identifié un terroriste armé d'un pistolet qui a tiré deux coups de feu dans sa direction avant de s'enfuir, probablement vers le village palestinien d'Al-Mouayir.
Un énorme drapeau palestinien accroché sur un pic à Chamonix, rapidement enlevé par les gendarmes
Sud-Liban : un drone israélien tire deux missiles à Deir Seryan (sources locales)
Selon des informations provenant du Liban, un drone israélien aurait tiré deux missiles en direction de la ville de Deir Seryan, dans le sud du pays. Selon les médias libanais, le drone a ciblé une moto.
20 camions d'aide humanitaire des Émirats arabes unis s'apprêtent à entrer à Gaza
La chaîne Sky News en arabe rapporte que 20 camions d'aide humanitaire des Émirats arabes unis s'apprêtent à traverser le point de passage de Rafah en direction de celui de Kerem Shalom, avant d'entrer dans la bande de Gaza.
Le secrétaire général de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza
António Guterres a appelé jeudi à un cessez-le-feu immédiat à Gaza : "Il est essentiel de parvenir immédiatement à un cessez-le-feu à Gaza", a-t-il déclaré, soulignant qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire "pour éviter les morts et les destructions qu'une opération militaire contre la ville de Gaza entraînerait inévitablement". M. Guterres s'exprimait depuis le Japon, où il participe à la Conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique.
"Lorsque le Hamas fait l'éloge du Premier ministre australien, vous savez que quelque chose ne va pas" (Netanyahou)
Lors d'un interview accordée à Sky News, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a déclaré que l'image du Premier ministre australien, Anthony Albanese, était "ternie à jamais" en raison de sa faiblesse après les événements du 7 octobre. Netanyahou a ajouté que "lorsque l'organisation terroriste la plus horrible au monde fait l'éloge d'Albanese, vous savez que quelque chose ne va pas".
Le département d'État américain licencie son porte-parole après des désaccords répétés sur des formulations au sujet de Gaza
Le département d'État américain a licencié son porte-parole principal pour les questions israélo-palestiniennes, après des désaccords répétés sur la formulation d'une politique centrale de l'administration Trump, notamment le projet controversé de transférer des centaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza. Un projet que ses détracteurs qualifient d'épuration ethnique, selon des sources américaines et des documents examinés par le Washington Post. Le licenciement a eu lieu lundi, quelques jours après une dispute interne sur le libellé d'une déclaration à la presse qui disait : "Nous ne soutenons pas le transfert forcé de Palestiniens de Gaza."
"Chars de Gédéon II" : attaques nocturnes à grande échelle de Tsahal dans le nord de Gaza
Les Palestiniens ont rapporté des attaques israéliennes nocturnes massives à Jabaliya et à Gaza-ville dans le nord de la bande de Gaza. Hier, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin avait annoncé le début de la phase B de l'opération israélienne à Gaza, baptisée "Chars de Gédéon II".
