Judée-Samarie : un Israélien d'un vingtaine d'années légèrement blessé à la tête par des tirs

Un Israélien âgé d'une vingtaine d'années a été légèrement blessé à la tête par des tirs, près de la ferme Malakhei Hashalom non loin de Shiloh, dans la région de Binyamin, en Judée-Samarie. La victime a déclaré avoir identifié un terroriste armé d'un pistolet qui a tiré deux coups de feu dans sa direction avant de s'enfuir, probablement vers le village palestinien d'Al-Mouayir.