Katz salue une "opération audacieuse" après la récupération des corps

Le ministre de la Défense Israël Katz a présenté ses condoléances à la famille de Judy Weinstein et Gadi Haggai, dont les corps ont été récupérés dans la bande de Gaza, et a félicité Tsahal et le Shin Bet pour cette "opération audacieuse et précise". Il a ajouté que "l'État d'Israël a un engagement moral et national de ramener tous nos frères et sœurs, vivants et morts, et nous continuerons d'agir avec détermination jusqu'à l'accomplissement de la mission".