Le Hamas satisfait des garanties de la proposition d'accord mais inquiet pour l’aide humanitaire et le retrait de Tsahal

Le Hamas s'est dit satisfait mercredi de l'offre finale de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'échange de prisonniers, transmise par l'intermédiaire de médiateurs égyptiens et qataris. Selon des sources, le mouvement a entamé des consultations internes dans le but de parvenir à un accord qui mettra fin à la guerre. Le communiqué du Hamas précise que des consultations nationales seront organisées pour parvenir à un accord qui garantira la fin de "l'agression", le retrait d'Israël et le transfert d'une aide humanitaire d'urgence à Gaza. Il a également été noté que les médiateurs déploient des efforts intensifs pour rapprocher les positions et parvenir à un accord-cadre qui ouvrira un cycle sérieux de négociations.

Une source impliquée dans les détails des négociations a déclaré au média saoudien Asharq al-Awsat que la nouvelle proposition est basée sur l'initiative présentée par l'envoyé américain Steve Witkoff début juin, une proposition qui a déjà été approuvée par Israël. Le Hamas a toutefois posé ses propres conditions pour accepter la proposition. Il a déclaré que le Hamas est satisfait des garanties présentées dans le document, notamment de la participation du président américain Donald Trump. Cependant, le Hamas s’inquiète du mécanisme d’acheminement de l’aide à Gaza et des retraits israéliens de la bande de Gaza.