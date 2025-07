Un haut membre du Conseil législatif palestinien éliminé dans la ville de Gaza (sources palestiniennes)

Des sources de Gaza ont rapporté que les forces israéliennes ont éliminé Faraj al-Rul, un membre du Conseil législatif palestinien, lors d'une frappe dans la ville de Gaza. Il était considéré comme une personnalité politique et juridique de premier plan dans la bande de Gaza, qui supervisait les processus juridiques et législatifs au nom du Hamas. Il a notamment été président du comité juridique du conseil législatif du Hamas, a agi en tant que conseiller juridique et a participé à la rédaction et à la révision de lois et de règlements.