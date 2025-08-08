LIVEBLOG | Deux drones lancés vers Israël depuis le Yémen interceptés en début de nuit
Les Houthis ont lancés séparément deux drones vers Israël en l'espace d'une heure
"La décision prise cette nuit par le cabinet est une catastrophe pour des générations" (Yaïr Golan)
"La décision prise cette nuit par le cabinet, contre l'avis du chef de l'armée, est une catastrophe pour des générations", a déclaré le président du parti des Démocrates, Yaïr Golan. "Elle signifie une condamnation à mort pour les otages et d'autres familles endeuillées. Nos enfants et nos petits-enfants continueront à patrouiller dans les ruelles de Gaza, nous paierons des centaines de milliards pendant des années, tout cela pour des raisons de survie politique et de visions messianiques", a-t-il ajouté.
Trump s'emporte contre Netanyahou au sujet de la famine à Gaza : "ce n'est pas un fake !"
Lors d'un événement public à Jérusalem qui a eu lieu fin juillet, Netanyahou avait affirmé qu'il n'y avait "pas de politique de famine à Gaza, ni de famine à Gaza". Le lendemain, lors d'une visite en Écosse, Trump avait réagi à ces propos en déclarant : "J'ai vu des photos d'enfants à Gaza qui semblent très affamés. Il y a une véritable famine là-bas, et cela ne peut pas être falsifié". À la suite de ces déclarations, Netanyahou avait exigé un entretien urgent avec Trump, et les deux hommes se sont entretenus quelques heures plus tard. Au cours de la conversation, Netanyahou a affirmé que les informations faisant état d'une famine à Gaza étaient une propagande du Hamas. Trump l'a interrompu et s'est mis à crier, affirmant que ses assistants lui avaient montré des preuves de famine grave et d'enfants affamés, et qu'il n'était pas prêt à entendre qu'il s'agissait d'un fake.
Israël : le cabinet de sécurité a accepté la proposition du Premier ministre de prendre le contrôle de la ville de Gaza
"Le cabinet de sécurité a approuvé la proposition du Premier ministre visant à venir à bout du Hamas", a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou. "L'armée israélienne se préparera à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en fournissant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat", a ajouté le communiqué.
Le cabinet a adopté à la majorité des voix les cinq principes pour mettre fin à la guerre :
1. Le démantèlement du Hamas et de son arsenal.
2. La restitution de tous les otages, vivants ou morts.
3. La désarmement de la bande de Gaza.
4. Le contrôle sécuritaire d'Israël sur la bande de Gaza.
5. La mise en place d'une administration civile alternative, qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne".
"Une majorité absolue des ministres du cabinet ont estimé que le plan alternatif présenté au cabinet ne permettrait ni de vaincre le Hamas ni de ramener les otages".
Liban : Abu Khalil, cadre du FPLP, et son garde du corps éliminés dans une frappe israélienne
L'organisation terroriste palestinienne Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) a annoncé que Abu Khalil, membre du comité central de l'organisation et son garde du corps ont été tués lors d'une attaque israélienne hier contre un véhicule sur la route d'Al-Masnaa au Liban, près de la frontière avec la Syrie. Selon le ministère libanais de la Santé, six personnes ont été tuées et dix autres blessées dans cette attaque.
