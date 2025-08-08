Israël : le cabinet de sécurité a accepté la proposition du Premier ministre de prendre le contrôle de la ville de Gaza

"Le cabinet de sécurité a approuvé la proposition du Premier ministre visant à venir à bout du Hamas", a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou. "L'armée israélienne se préparera à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en fournissant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat", a ajouté le communiqué.

Le cabinet a adopté à la majorité des voix les cinq principes pour mettre fin à la guerre :

1. Le démantèlement du Hamas et de son arsenal.

2. La restitution de tous les otages, vivants ou morts.

3. La désarmement de la bande de Gaza.

4. Le contrôle sécuritaire d'Israël sur la bande de Gaza.

5. La mise en place d'une administration civile alternative, qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne".

"Une majorité absolue des ministres du cabinet ont estimé que le plan alternatif présenté au cabinet ne permettrait ni de vaincre le Hamas ni de ramener les otages".